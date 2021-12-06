哈乌两国元首举行大范围会谈

哈通社/努尔苏丹/12月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫6日在总统府举行了大范围会谈。

消息称，小范围会谈结束后，两国元首在双方代表团的参与下举行了大范围会谈。

会谈中，双方就进一步加强双边经贸合作，其中注重关注了提高相互贸易量、引资、工业、农业、建筑和交通领域合作发展问题。与此同时，双方还就水利、能源和人文领域相互合作问题深入交换了意见。

托卡耶夫总统指出，基于牢固友谊和睦邻合作的哈乌之间多边合作关系得到了积极发展。

“在双方的共同努力下，哈乌两国在所有领域的合作关系提升到了前所未有的发展水平。尊敬的沙夫卡特·米洛莫诺维奇，您为这一积极趋势做出了巨大贡献。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，两国之间建立的牢固和谐关系已成为国家间合作的光辉典范。他强调，双方目前在各级建立了积极和相互信任的政治对话，而两国政府和立法机构之间的合作关系也进一步加深。与此同时，双方在多边机构框架下正在开展富有成果的工作。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在区域和国际议程众多问题，其中在稳定阿富汗局势问题有着共同的立场。

“双方在经贸合作关系发展领域取得了前所未有的进展。今年前1个月，两国双边贸易总额达30亿美元，同比增长30%。我们计划近期内将双边贸易额增至50亿美元，之后将该数据增至100亿美元。根据协商，双方认为双边贸易额可达到该目标。当然，两国政府和相关部门要为达到该目标开展积极工作。”托卡耶夫说。

会谈中，双方高度评价了人文领域的合作情况，并指出了“哈萨克斯坦年”和“乌兹别克斯坦年”为进一步提升哈乌两国人民精神文明价值的重要作用。与此同时，两国元首根据会谈结果达成了将双边合作关系地位提升至同盟关系的重要共识。

“今天，我们就将两国合作关系地位提升至同盟关系达成了共识。刚刚我们就这一问题深入交换了意见，并共同认为两国合作关系将进入新的发展阶段。我还建议成立国家间委员会，并通过该委员会开展非正式商业对话。”哈萨克斯坦总统说。

乌兹别克斯坦总统指出，双方在小范围会谈中开展了富有成效的会谈。

“我们在多方面合作的热点问题上重申了共同利益和立场。我们高度重视两国之间建立的紧密兄弟合作关系。两国人民对我们的会晤有着很高的期待。因为，双边会谈有助于进一步加深两国合作关系。目前，双方在机械制造、能源、电子技术、化工、轻工业、金融和其他领域落实了一系列联合项目。”米尔季约耶夫说。

根据会谈结果，托卡耶夫和米尔季约耶夫签署了《哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和之间国同盟关系宣言》。

【编译：小穆】