哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦签署同盟关系宣言

哈通社/努尔苏丹/12月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫6日在总统府举行了双边会谈。

根据会谈结果，哈乌两国总统签署了《哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和之间国同盟关系宣言》。

此外，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦代表团签署了以下15项协议：

1. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间移交被判剥夺自由的人员以继续服刑协定；

2. 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府间关于在预防和消除紧急情况方面开展合作的协定；

3. 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府间为和平目的探索和利用外层空间合作协定；

4. 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府间对通过管道和电力线跨越海关边界的能源资源流动进行联合海关控制；

5. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦外交部间2022-2023年合作方案；

6. 关于成立“中亚”国际产业合作中心概念；

7. 关于成立“中亚”国际产业合作中心联合计划；

8. 突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干高速公路建设联合行动计划；

9. 哈萨克斯坦贸易和一体化部和乌兹别克斯坦投资与外贸部间相互谅解备忘录；

10. 2021-2025年克孜勒奥尔达-乌什库杜科公路和铁路建设联合行动计划；

11. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦能源部间相互合作备忘录；

12. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦司法部间相互谅解备忘录；

13. 哈萨克斯坦劳动和社会保障部与乌兹别克斯坦工作保障和劳动关系部间合作意向备忘录；

14. 关于对乌兹别克斯坦吸引直接外国投资的主要条件协定；

15. 关于落实联合项目的主要条件备忘录。

【编译：小穆】