哈萨克斯坦外交部就五核国巴黎会议联合公报发表声明

哈通社/努尔苏丹/12月6日 —— 哈萨克斯坦外交部6日就在巴黎召开的五核国对话与合作机制第十次年度正式会议结果发表了声明。

外交部称，哈方支持五核国在巴黎发表的联合公报。

声明称，作为加强全球核裁军和核不扩散机制的坚定支持者，哈萨克斯坦支持《不扩散核武器条约》（NPT）的普及和所有参与国严格执行其规定，坚持开展公开、包容和透明对话的必要性。

声明中，哈萨克斯坦外交部高度赞赏五核国巴黎联合公报。

“我们高度评价五核国在会上讨论减少核冲突风险措施、交换有关其核理论和核政策更新的信息、《全面禁止核试验条约》（CTBT）生效的重要性等问题，以及重申在不损坏任何对话与合作机制参与国安全的情况下达到无核武器区最终目标。”声明说。

外交部称，哈萨克斯坦加入对无核武器区目标的承诺，并呼吁促进《中亚无核武器区条约消极保证》议定书的批准进程。

最后，哈萨克斯坦外交部呼吁国际社会支持哈方的倡议下通过的旨在落实《不扩散核武器条约》第六条的《建立无核武器世界宣言》。

“我们认为，该文件是通往安全未来的路线图。”声明说。

据悉，五核国对话与合作机制是中、美、俄、英、法在NPT审议进程中形成的协调机制。巴黎会议重点讨论了当前国际战略安全形势和五核国在相关领域合作，并为将于2022年1月在美国纽约举行的NPT第十次审议大会做准备。

会议期间，五核国还与NPT十审会主席团、学术机构及无核武器国家代表开展交流。

会议发表了联合公报，介绍五核国进程有关进展，表示五国将以积极、建设性态度为NPT十审会作出贡献。

【编译：小穆】



