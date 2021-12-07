巴黎诗人广场为阿拜竖立纪念碑

哈通社/巴黎/12月7日 – 位于法国首都巴黎第 16 区的诗人广场（Square des poètes）为哈萨克诗人阿拜·库南拜吾勒竖立了一座半身像纪念碑。

据哈萨克斯坦驻法国大使馆消息，为庆祝哈萨克斯坦独立30周年暨哈萨克斯坦与法国建交30周年，在哈萨克斯坦-法国企业家协会成员阿依达纳·卡利布詹诺娃与吉·希多斯的牵头组织下，在位于法国首都巴黎第16区的诗人广场上，为哈萨克斯坦伟大的诗人、哲学家、文学家和教育家阿拜·库南拜吾勒竖立了一座半身像纪念碑。

半身像由哈萨克斯坦雕塑师叶尔波勒·兹亚别科夫制作。

巴黎第16区区长弗朗西斯·斯宾纳、努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫、哈萨克斯坦驻法国大使詹·哈利耶夫、巴黎副市长阿诺·恩加查以及法国著名的哈萨克学家阿尔伯特·菲施勒的女儿安娜·格拉斯等贵宾，出席了半身像的落成仪式。

据悉，位于法国首都巴黎第16区的诗人广场，是专门为法兰西文学史上最著名的文学家们竖立纪念碑的区域。在此之前，该广场仅为一名非法国的文学家——俄罗斯著名诗人普希金竖立过纪念碑。

在诗人广场所属的图书馆中，举办了法文版阿拜作品的介绍仪式。

纪念碑竖立仪式上，还演奏了以阿拜诗歌为基础创作的歌曲。

当天的活动还邀请了法国总统办公厅、外交部、议会、商界以及当地哈萨克侨民代表出席。

【编译：木合塔尔·木拉提】