«质量金奖»颁奖仪式在首都举行 托卡耶夫总统致贺

哈通社/努尔苏丹/12月7日--«质量金奖»颁奖仪式7日在首都努尔苏丹举行。

在今年«质量金奖»设立满15周年之际，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫通过视频发表了贺词。

总统表示，今年的活动恰逢国家独立30周年，这具有很大的象征意义。在独立时期，哈萨克斯坦为商业发展创造了一切条件，并形成了现代化的企业家群体。它们已成为国民经济的主要动力。今天，国内企业为国家的工业化进程做出了重大贡献。过去10年，制造业在经济中的占比已超过采矿业，达到33%。全国已启动了1500家生产企业，投资额超9 万亿坚戈，创造了82万多个固定工作岗位。去年，制造业的出口额增长了两倍，达到 154 亿美元。今天，哈萨克斯坦的产品正出口至全球131个国家。

«我们向所有积极参与实施社会倡议的商界人士致敬，并通过这种方式庆祝和表彰所获得的成就。»总统说。

据阿塔梅肯企业家协会介绍，15年来，主办方共收到2500份参选申请，超过140家企业荣获该奖项。今年共有160家企业参与评选。

根据哈萨克斯坦总统2006年10月9日签署的法令，«质量金奖»共设«最佳生产企业»、«最受消费者欢迎产品生产企业»、«最佳服务企业»和«最佳食品或农产品生产企业»4个奖项。而每项奖项评选出1家大型、1家中型和1家小型优秀企业。

【编译：达娜】