哈萨克斯坦维吾尔人文化中心庆祝哈国三十年发展成就

哈通社/阿拉木图/12月8日 – 哈萨克斯坦共和国维吾尔人文化中心代表会议7日在阿拉木图市举行。

会议旨在庆祝哈萨克斯坦共和国独立30周年。

参加此次会议的与会人员包括了哈萨克斯坦民族和睦大会的代表、民族文化协会的领导人和活跃成员、人文社科领域的著名学者以及青年组织的代表等。

与会人士们进行了富有成效的意见交流，讨论了一系列的热点议题。

参会者们普遍强调指出，1991年哈萨克斯坦的独立为国内族际间关系的发展开辟了新的机遇。

本次会议的主持人、哈萨克斯坦民族和睦大会成员兼共和国维吾尔人文化中心主席沙依马尔丹·努热莫夫表示，哈国民族和睦大会的存在，为保存维吾尔人的原生文化，以及落实和发展首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫所奠定的哈萨克斯坦民族间和谐原则作出了重要的贡献。

«在哈萨克斯坦生活的维吾尔人，一般都会使用三种语言。即除母语（维吾尔语）以外，还熟练掌握国语哈萨克语和俄语。»沙依马尔丹·努热莫夫说。

据其介绍，在哈萨克斯坦，有以维吾尔文开展教学活动的学校，以及世界上最大的维吾尔文社会政治评论报纸之一的——《维吾尔之声》。此外，哈国还设有中亚地区首个，也是唯一一个维吾尔音乐戏剧剧院。

在此次会议期间，与会人士们也一致强调，哈萨克斯坦共和国维吾尔人文化中心作为哈国所有维吾尔人协会的代表，将坚决支持托卡耶夫总统的延续性政策，为哈萨克斯坦共和国的和平与和谐贡献力量。

值得一提的是，隶属于哈萨克斯坦民族和睦大会的哈萨克斯坦共和国维吾尔人文化中心，是哈国唯一一个整合了所有维吾尔人文化协会的组织。在哈萨克斯坦的15个州设有中心旗下的维吾尔人文化协会。

会上，努热莫夫介绍了维吾尔人文化中心在«精神文明复兴»国家规划框架下开展的旨在保存和发展维吾尔人文化遗产的相关工作。包括了针对维吾尔美食文化的收集和保存项目，以及维吾尔文字拉丁化方案的制定等。

活动期间，还放映了由Qazaq TV制作的大型专题记录片《和平与和谐之路》。这部影片全景化的展示了哈萨克斯坦多民族社会结构的形成历史以及当今哈萨克斯坦社会的多元文化和谐共存面貌。

《维吾尔之声》总编辑叶尔沙特·阿斯玛托夫和哈萨克斯坦维吾尔青年联盟主席鲁斯塔姆·卡伊热夫也在会上发表了讲话。他们在回顾哈萨克斯坦独立30年来在社会经济政治领域所取得的成就的同时，就如何培养更有竞争力的青年人才问题发表了各自的观点。他们还指出，哈萨克斯坦的主权独立，使人民真正的享受到了宗教间和民族间和谐政策的成果。

维吾尔人是长期生活在哈萨克斯坦的、具有自身鲜明民族文化特征的突厥语民族之一。统计显示，目前在哈萨克斯坦维吾尔人人口总数已达278 869人，其中绝大部分生活在阿拉木图州（160 801人）和阿拉木图市（106 253人）。

【编译：木合塔尔·木拉提】