政府总理会见吉尔吉斯内阁主席

哈通社/努尔苏丹/12月8日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在首都会见了正在对哈萨克斯坦进行工作访问的吉尔吉斯政府内阁主席、总统办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫一行。

据总理官网消息，与会双方就哈吉两国在经贸、投资、水利、能源、过境运输、军事技术、农业综合体、工业和医疗保健领域的合作热点问题进行了深入讨论。

双方强调指出，两国在工业、农业、教育、旅游等领域存在着进一步扩大合作的巨大潜力。

双方还就欧亚经济联盟和其他一体化组织内的两国合作问题交换了意见。

会上指出，2021年前9个月哈吉双边贸易额超过了6.8亿美元，同比增长8.8%，较疫情爆发前的2019年同期增长了1.2%。两国有意将贸易额增加到10亿美元，并进一步扩大相互提供的商品和服务的范围。

哈萨克斯坦是吉尔吉斯经济的主要投资来源国家之一。自2005年至今，哈国对吉国的直接投资累计已超过10亿美元。2021年哈在吉企业数量增长了55%，达到1983家。

政府总理阿斯哈尔·马明在会上指出，两国过境运输领域的发展形势表现出了非常积极的动态。目前，哈吉边境上共开设了7个过境点，哈国自11月17日起还恢复了两国首都之间的直航航线（每周两个班次）。

今年10个月，中国经哈萨克斯坦境内到吉尔吉斯斯坦的货物中转量从17.8万吨增至26.57万吨，增长1.5倍。

马明高度评价了哈吉之间在水利和能源领域的有效合作，特别是为规范锡尔河、楚河和塔拉斯跨界河流水资源利用方面所采取的联合行动措施。他表示，在哈萨克斯坦南部地区农民急需用水的旱季，吉尔吉斯托克托古尔水库及时的提供了额外的水资源，缓解了哈国农民的燃眉之急。

此次会谈期间，哈萨克斯坦政府与吉尔吉斯政府之间签署了一项无偿军事援助协议，该协议旨在保障中亚地区的安全稳定。

两国卫生部签署了2021~2023年卫生领域参考实验室建设行动计划。

哈萨克斯坦贸易和一体化部与吉尔吉斯经济商务部达成了在两国边境建立工贸物流综合体，以及在吉尔吉斯境内建立三个批发和配送中心并开展联合经营活动的计划。

据总理官网消息，阿克勒别克·扎帕罗夫此次访问努尔苏丹期间，还将会晤哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统、首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫，并参观阿斯塔纳国际金融中心和政府数字化集成办公中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】