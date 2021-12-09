世卫组织：强制接种疫苗是“最后手段”

哈通社/日内瓦/12月9日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织欧洲区域主任克鲁格7日表示，新冠疫苗在减少重症和死亡方面仍然有效，但强制接种应该是“在用尽所有提高接种率的可行方法后才使用的最后手段”。

克鲁格12月7日在记者会上表示，过去一个月，世卫组织欧洲区域新增1000万例新冠确诊病例以及12万例死亡病例。目前所有年龄层的新增确诊病例都有所上升，但5至14岁儿童是感染率最高的群体。到本周末，整个欧洲和中亚地区每10人中就有1人确诊感染了新冠病毒。

疫情肆虐欧洲 疫苗作用显现

克鲁格表示，虽然在过去的2个月里，新增病例和死亡病例都增加了一倍多，但死亡人数仍然大大低于此前的高峰期。如果不接种疫苗，死亡率会更高。

目前，欧洲和中亚地区55%的人已经完全接种了疫苗，53个国家中的43个国家现在为其最脆弱的人群提供额外的加强注射。

研究发现，从2020年12月到2021年11月，欧洲地区新冠疫苗接种直接挽救了至少47万条生命。

克鲁格说：“这是对疫苗和科学价值的压倒性的肯定，是对政府和医护人员承诺的证明。最重要的是，这是对公众接受和支持疫苗的极大认可。”

克鲁格表示，德尔塔变异株在欧洲和中亚地区仍然占主导地位，新冠疫苗在减少重症和死亡方面仍然有效。

他说：“奥密克戎如何传播，是否会有更强的传播力，会产生更大还是更小的严重性，尚有待观察。有关该变异株的信息处于初步阶段，而且在不断变化，包括疫苗、诊断和治疗方法等应对措施是否有效。”

稳定疫情的三个呼吁

为了应对来势汹汹的奥密克戎变异株以及其他所有变异株，克鲁格提出了稳定疫情的三个呼吁。

第一，从应急模式转向常态模式。克鲁格表示，可以采取五大常态化措施降低新冠死亡率，包括：提高疫苗接种率；注射加强针；将室内戴口罩的比率提高一倍；为拥挤的空间通风；以及对重症采取严格的治疗方案。

第二，为幼儿创造安全的学习环境。克鲁格表示，改善通风和戴口罩应该成为所有小学的标准，这也能避免学校停课和远程学习。降低幼儿的发病率还能减少他们在家中感染父母和祖父母的风险，这些成年人在未接种疫苗的情况下，患严重疾病、住院或死亡的风险会增加10倍。

第三，强制接种新冠疫苗应该是“在用尽所有提高接种率的可行方法后才使用的最后手段”。克鲁格指出，强制接种在某些情况确实提升了接种率，但授权的有效性要根据具体情况而定。在制定相关政策时，必须与民众充分沟通，考虑这种措施将如何影响“公众信心与信任”，并避免“加剧医疗和社会服务可获得性方面的社会不平等”。

克鲁格最后警告说，当前的主要挑战依然是德尔塔变异株，如果“我们今天战胜了德尔塔，明天将会战胜奥密克戎”。

不建议使用恢复期血浆治疗新冠

12月7日，世界卫生组织更新了新冠病毒病的疗法指南，建议对于非重症新冠患者，不要使用恢复期血浆疗法，建议仅在重症和危重症新冠患者的临床试验中使用。

世卫组织指出，目前的证据显示，这种疗法不能提高患者的生存率，也不能降低患者需要氧气供给的几率，而且成本很高。恢复期血浆对非重症患者没有益处的证据是肯定的，不过对于重症和危重症患者的随机临床试验应该继续进行。

世卫组织评估新冠疫苗混合接种

与此同时，世界卫生组织免疫战略咨询专家组12月7日举行会议，主要就使用异源疫苗（即不同种类疫苗混合接种）的证据进行评估。专家组审查了所有疫苗的数据，而不仅仅是那些被批准用于紧急使用的疫苗。

专家组会议结果将于12月9日公布。