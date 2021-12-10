托卡耶夫总统出席最高欧亚经济委员会视频会议

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日主持召开了最高欧亚经济委员会视频会议。

消息称，最高欧亚经济委员会荣誉主席纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、亚美尼亚总理帕西尼扬、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和俄罗斯总统普京，以及欧亚经济联盟观察员国领导人古巴总统卡内尔和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇出席会议，并发表讲话。

哈萨克斯坦总统指出，尽管受到外部因素和检疫限制，但是经济联盟内部宏观经济指标的增长速水平令人满意。

“今年前9个月的相互贸易额增长32.5%，达520亿美元。该数据较疫情前的水平增长16.5%。其中，各成员国之间的出口量有所增长。比如说，哈萨克斯坦的出口量增长39%。这充分展现了各成员国之间的经贸合作发展和各领域竞争能力的提高。”他说。

托卡耶夫总统表示，接任轮值主席国时，哈萨克斯坦确定了加强产业合作、消除相互贸易壁垒、发展交通运输基础设施、数字化和推动与第三国之间的贸易合作等5项主要联合工作方向。他强调，当前部分工作方向得到了有效落实。

哈萨克斯坦总统指出，当前全球对数字产品和电子服务的需求不断增加。他表示，由于微芯片和计算机硬件的短缺，全球工程市场已经频繁出现系统故障。

“对此，我建议各国政府在研究机构的参与下，制定实施工程工业微芯片和计算机工具生产联合合作项目。有必要创建一个满足我们企业需求的生产基地，之后可以考虑出口问题。”托卡耶夫说。

此外，托卡耶夫总统还提议建立成员国间跨国快运走廊。他强调，应通过这样一个有效的运输体系，加强运输大动脉之间的联系，确保粮食安全。

总统还谈及了消除贸易壁垒、欧亚经济联盟中小企业的一体化和促进相互贸易问题。

最后，托卡耶夫总统宣布哈萨克斯坦正式结束最高欧亚经济委员会轮值主席国职务，并转交至吉尔吉斯斯坦。

根据会议结果，与会者批准了20项重要文件。

【编译：小穆】