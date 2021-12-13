参议院议长召开主席团会议 讨论议会会议日程

哈通社/努尔苏丹/12月13日 – 参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫13日主持召开议会主席团会议，就议会上院12月20~23日的会议议程安排进行讨论。

根据计划，20日的会议期间，有关于哈萨克斯坦共和国人权事务专员的法案草案将得到重点关注。该法案将进一步明确人权专员的法律地位、选举程序及其活动原则，人权监察员的权力将显着扩大，使其能够根据关于促进和保护人权的国家机构的地位的原则（巴黎原则），在国家的政治和法律体系中占据应有的地位。法案还将设立其区域代表，并规范监察员与政府机构、公共和国际组织的互动。

当天还将讨论于此相关的三项附带法案。分别是《就哈萨克斯坦人权事务专员相关活动对部分法律条款进行修订》、《就哈萨克斯坦人权事务专员相关活动对税法中的税收和其他强制性预算支付内容进行修订》以及《就哈萨克斯坦人权事务专员相关活动对行政违法行为法典进行修订》。

12 月 20 日参议院会议议程中还包括《产业政策》法案和《就产业政策法案对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案草案。

当天还将审议《通过区分执法机构、检察官办公室和司法机构之间的权力和责任，实现三权分立原则而对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案。

而在23日的会议期间，参议院还将审议8个法案草案的内容。

【编译：木合塔尔·木拉提】