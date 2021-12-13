欧冠八强战重新抽签结果揭晓

哈通社/努尔苏丹/12月13日 —— 据外媒综合报道，2021-2022赛季欧冠淘汰赛首轮（16强）的抽签仪式13日晚在瑞士尼翁进行。

西班牙《阿斯报》称，因出现两次严重失误，导致欧冠抽签无效，需要重新抽签。

根据重新抽签结果，西甲豪门皇马遭遇大巴黎，卫冕冠军切尔西签到法甲里尔队。此外，英超豪门曼联将对阵西甲劲旅马德里竞技。

欧冠16强抽签结果如下：

萨尔茨堡红牛vs拜仁；

葡萄牙体育vs曼城；

本菲卡vs阿贾克斯；

切尔西vs里尔；

马竞vs曼联；

比利亚雷亚尔vs尤文；

国米vs利物浦；

巴黎vs皇马。

根据安排，这8组对决的首回合争夺将分为4个比赛日进行，分别是明年2月16日、17日，和2月23日、24日，次回合定于3月9日、10日以及3月16日、17日举行，开球时间均为努尔苏丹时间凌晨2点。决出8强之后，1/4决赛、半决赛的抽签时间将于欧洲中部时间3月18日进行，具体时间安排尚未公布。

值得一提的是，本赛季欧冠淘汰赛取消了客场进球规则，无论球队在主客场的进球数如何，180分钟后若出现平局都将进入加时赛。加时赛如果仍然无法分出胜负，则将进入点球大战。