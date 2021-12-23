中国发现迄今为止最完整恐龙胚胎

哈通社/努尔苏丹/12月23日--据俄罗斯卫星通讯社报道，英国伯明翰大学发布消息称，由中国、英国、加拿大三国科学家组成的研究团队公布了一枚罕见的恐龙蛋的数据，里面有一具保存完好的恐龙胚胎骨架，该化石是在中国南部江西赣州发现的。

研报告作者之一、伯明翰大学研究员Fion Waisum Ma 表示：«恐龙胚胎化石是最稀有的化石之一，而且大部分都是不完整的、骨骼有位移的化石。发现‘英良宝宝’令我们很兴奋。它保存得很好，帮助我们回答了许多关于恐龙生长和繁殖的问题。»

这块恐龙蛋有着7200至6600万年的历史。研究表明，«英良宝宝»的长度约为27厘米。它已接近孵化水平，蜷曲在一个长度为17厘米的恐龙蛋化石中，与现代雏鸟非常相似。

研究人员指出：«有趣的是，这个恐龙胚胎和鸡胚胎在蛋内的保存姿势类似，这可能表明孵化前的行为相似。»

蛋中胚胎的头部位于身体下方，脚在两侧，身体背部沿着蛋的钝端蜷缩着。

研究小组成员、爱丁堡大学的史蒂夫·布鲁萨特教授指出：«这只未出生的恐龙宝宝的姿势看上去和蜷缩在鸡蛋里的雏鸟类似，这进一步证明了现代鸟类所特有的许多特征第一次出现在他们的恐龙祖先身上。»