国际能源署：全球燃煤发电将创历史新高

哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 英国《金融时报》网站12月17日刊文称，国际能源署预测今年燃煤发电将创历史新高，同时呼吁各国政府立即采取有力措施解决燃煤排放问题。这个设在巴黎的机构在年度煤炭报告中说，全球燃煤发电量继2019年和2020年下降后，2021年将上涨9%，达历史新高。

国际能源署署长法提赫·比罗尔说：«煤炭是全球最大的碳排放源，今年煤炭发电创历史新高是个令人担忧的迹象，说明世界在努力将碳排放降至净零的进程中是多么偏离目标。»

比罗尔说：«如果政府不立即采取有力措施解决煤炭排放问题——要以对受影响者公平、价格合理且有保障的方式进行，否则，我们即使有可能将全球变暖控制在1.5摄氏度以内，可能性也微乎其微。»

文章指出，煤炭发电回潮，凸显政府在向比较清洁的能源形式转换方面面临困难。即便风能和太阳能这样的可再生能源迅猛增长，也很难跟上不断增长的电力需求，只能用化石燃料填补缺口。

国际能源署说，煤炭发电的创纪录需求是因为经济从新冠疫情中复苏所致，造成电力需求超过可再生能源和低碳能源供应。

文章还指出，天然气价格涨幅破纪录也加剧了煤炭消耗，电力公司采用燃煤发电成本更低、利润更高。

据国际能源署预测，2021年煤炭需求总量将增加6%，至80亿吨，包括钢铁制造、水泥及其他工业生产活动的需求量。报告说，因此煤炭需求最早将于2022年一路升至历史新高，接下来的两年将维持同一水平。

报告说：«全球煤炭趋势主要受中国和印度影响，两国占全球煤炭消耗量的三分之二，尽管它们努力增加可再生能源及其他低碳能源资源。»

研究气候和能源问题的«未烧尽的煤»研究组织的戴夫·琼斯说，虽然今年煤炭发电量创历史水平令人失望，但很快会开始下降。

他说：«中国已承诺从2025年开始分阶段削减煤炭使用，与此同时，印度宏伟的可再生能源目标也应能够无需增加煤炭消耗。行船掉头需要时间，但要想实现控制气温升高1.5摄氏度的目标，我们时间紧迫。»