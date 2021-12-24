哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 英国和法国创新冠确诊病例日增新纪录。

英国新增冠病确诊例接近12万起再次写下新高。当地政府的最新研究得出同早前报告类似的结果，感染奥密克戎变种毒株住院的风险比德尔塔病毒低五到七成。

在奥密克戎持续蔓延下，美国食品和药物管理局批准使用第二款冠病口服药物。 由美国默克药厂研发的口服药物莫那比拉韦，可以治疗出现轻微到中等症状，病情恶化风险较高的18岁以上冠病患者，并将患者的住院和死亡风险降低30%。

西班牙过去一周的奥密克戎病例从整体病例的5%飙升到47%。在西班牙的主要火车站，拖着行李赶在佳节前回家的人络绎不绝。加泰罗尼亚地区宣布实施宵禁，从星期四晚上起禁止居民在凌晨1点到清晨6点之间外出。马德里政府承诺向民众派发1200万个快速检测仪。

意大利过去24小时通报4万4000多起新病例,写下新高。当局收紧防疫限制，关闭夜店直到下个月底，并禁止未接种疫苗的人进入餐馆和博物馆等室内场所。民众在户外和室内场所也必须佩戴口罩。户外的新年庆祝活动也被禁止。

出现第五波疫情的法国，昨天通报了超过9万起病例，是疫情暴发以来的新高。但法国总统马克龙早前曾表示将避免实施更严厉的新限制。

德国慕尼黑的科学家最近在当地的废水样本中检测到奥密克戎毒株，当局担心奥密克戎的传播范围，可能比想象中来得更广泛。



