普京指出了纳扎尔巴耶夫在成立欧亚经济联盟中的重要作用

哈通社/努尔苏丹/12月28日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫28日在圣彼得堡同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。

会谈中，双方就区域和国际议程热点问题深入交换了意见。

首任总统向俄罗斯总统就邀请其作为最高欧亚经济委员会荣誉主席身份出席独联体国家首脑非正式峰会表示感谢。

“我今天将以荣誉主席身份出席非正式会谈。我是独立国家联合体于1991年12月在阿拉木图成立时刻的见证者之一。我仍然对该历史事件记忆犹新。”他说。

哈萨克斯坦首任总统指出，要进一步推动欧亚经济联盟的发展。

“尽管受疫情影响，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易额达到了240亿美元，创历史记录。接下来我们的任务是进一步推动欧亚经济联盟的发展，以扩充成员和观察员国。此外，要向新的成员证明联盟的有效性。因为，在共识基础上运行的该联盟不会侵犯任何成员国的利益和权益。”纳扎尔巴耶夫说。

俄罗斯总统指出了哈萨克斯坦首任总统在欧亚经济联盟的成立和欧亚大陆经济一体化进程做出的贡献。

“在全球疫情形势复杂和产量下降的情况下，我们与您共同打造的机制发挥有效作用。2020年的疫情高峰期间，我们没有允许经济的大幅下跌。今年第前9个月，双边贸易额增长了30%。当然，这是我们与哈萨克斯坦当前的领导层开展的联合工作的成果。”普京说。

据悉，为出席独联体国家首脑非正式会晤，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫27日晚抵达圣彼得堡。