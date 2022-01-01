托卡耶夫总统向全体哈萨克斯坦人民致以新年祝贺

哈通社/努尔苏丹/1月1日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫发表新年贺词，向全体哈萨克斯坦国民致以新年祝贺。

托卡耶夫总统在贺词中表示，在这个辞旧迎新的时刻，全体国民共同庆祝祖国主权独立历史中的重要里程碑——独立三十周年，并总结过去，展望未来。

总统指出，2021年对于全国人民而言并不轻松，但哈萨克斯坦人团结一心，克服了各种艰险，顶住了所有挑战。

托卡耶夫总统在贺词中对2021年哈萨克斯坦人民的成就进行了总结并强调，在这一年间，教师的薪酬得到了大幅度的增长，养老储蓄金的改革为100万公民改善住房条件和进行各种医疗活动创造了条件，首次进行了全国范围内的乡村行政长官直选，针对人权领域进行了立法修订，对残疾人提供综合性的支持开展了系统新的改革等。

«总的来说，各个领域都取得了实质性的成就，因此2021年虽然充满了艰难险阻，但依然是成功的一年，而这一切成就都归功于人民的辛劳努力。»托卡耶夫总统说。

总统强调称，国家将竭尽全力改善人民福祉，提高国家竞争力。

总统表示，哈萨克斯坦正在自信地迈入独立的第四个十年，而这新的时期将会成为全面现代化发展的新阶段。

托卡耶夫表示，新的一年当中，哈萨克斯坦政府将积极落实以人为本的原则，以人民的根本利益为改革的核心，不断推动各领域的改革进程。

总统强调，2022年哈萨克斯坦政府将继续实施以下改革措施：提升最低工资标准和最低生活保障水平；大力发展社会基础设施建设；加强对中小企业、清洁能源、农业、科技产业发展的支持；持续推进社会经济数字化发展水平；继续落实乡村行政长官直选；推进执法司法体制改革，提升公民对警方的信心。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦政治和经济现代化将不会停滞不前，而一切改革的目标，都是为了提升人民的生活水平和质量。

总统还提醒国民，新冠疫情依然没有结束，因此不能就此放松警惕，应继续实施全民疫苗接种工作。

托卡耶夫总统表示，尽管依然存在着全球范围内的不稳定性，以及来自地缘政治方面的各种挑战，但只要哈萨克斯坦人民依然能够团结一心，保持一直以来引以为傲的民族和睦团结氛围，始终秉持着我国公民们一贯的爱国、忠诚和对国家未来的责任感，那么哈萨克斯坦的光明未来将继续掌握在人民的手中。

总统还在贺词中对年轻人表达了信任与支持，他说：«作为国家元首，我对哈萨克斯坦的年轻人寄予厚望。我们的年轻人一定会从大规模的改革中受益。他们中的许多人思想开放，充满智慧，富有活力和激情。我们必须创造一切条件，为年轻一代的未来铺就光明的道路。»

托卡耶夫总统还宣布2022年为哈萨克斯坦的儿童年。他强调，儿童的福祉是国家未来是否能够继续走向成功的保障，因此对儿童权益的保护，并不是单纯的口号或局限于节日庆典的活动，而是必须切实落实在医疗、教育和社会保障领域的一系列具体措施。

«确保年轻一代的和谐发展和拥有一个快乐无忧的童年，是我们的国家任务。»他说。

根据哈萨克族古老的十二生肖传统，2022年是猎豹之年。托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦的人民将居住在山巅之上的雪豹视为神圣的动物，这一形象深刻的烙印在了文化当中，亚萨维的陵墓和哈国独立纪念碑中也都出现了豹子的形象图案。飞翼雪豹如今已经成为了哈萨克斯坦国家象征的一部分。

总统表示，在2022年，哈萨克斯坦将着手实施图兰虎的复兴计划，这也将是猎豹之年重要的任务之一。

在贺词的最后，托卡耶夫总统向全国人民致以祝贺与祝福：«愿新的一年是我们国家有福的一年！祝愿每一个家庭在新的一年里充满欢乐与幸福！愿我们的主权国家繁荣昌盛！»

【编译：木合塔尔·木拉提】