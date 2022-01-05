政府召开会议 讨论落实总统指示

哈通社/努尔苏丹/1月5日—哈萨克斯坦政府代理总理阿里汗·斯马伊洛夫5日主持召开工作会议，就有效落实总统指示相关问题进行讨论。

会上，斯马伊洛夫指示制定天然气工业发展综合规划，加快对曼格斯套州液化气厂建设可行性研究方面的国家审查。

斯马伊洛夫指示制定现行的液化气交易组织和行为规则，将液化天然气的销售向电子交易平台和交易所的全面过渡推迟一年。

国家有关部门将查处液化气销售中哄抬价格等不公平竞争行为。

斯马伊洛夫指示更新曼格斯套州、阿特劳州、阿克托别州和西哈州等西部地区的综合发展规划。

斯马伊洛夫指示批准相关法规，对石油产品价格实施为期180天的国家监管。

有关政府机构将采取必要措施，建立国家对民生食品价格实施监管的相关机制。

此外，工业和基础设施发展部、国家经济部、劳动和社会保障部将与地方政府一同研究解决对低收入群体提供租房补贴问题，并向政府提出具体建议。

财政部将与相关政府机构共同制定《个人破产》法案。

卫生部、教育和科学部将确保设立《为了哈萨克斯坦人民》社会基金，用于解决健康和儿童相关问题。

«总统指示立即采取上述措施以稳定社会经济局势。» 斯马伊洛夫说。

【编译：达娜】