韩联参：朝鲜向东部海域发射不明飞行器

哈通社/首尔/1月5日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）5日发布消息称，朝鲜当天向东部海域发射不明飞行器。

这是朝鲜新年以来首次进行武力示威，也是自去年10月19日从潜艇上试射潜射弹道导弹（SLBM）后时隔78天再次试射飞行器。

联参当天向跑口记者群发送上述消息，但尚未透露具体信息。考虑到军方通常在探测到朝方发射弹道导弹的迹象时迅速公之于众，不排除朝鲜此次试射弹道导弹的可能性。部分观点还推测，朝军上月初起开展冬季例行演练，此次试射可能是其中的一环。

朝鲜此前在公开劳动党第八届四中全会成果时公布，将加快武器战斗技术器材生产步伐，力推国家防卫力量实现质的发展，朝着国防产业的自主化、现代化、科学化目标前进。但当时朝鲜没有向韩美释放信息。

据共同社报道，日本政府估测若为通常轨道，则是飞行约500公里后落入了日本专属经济区（EEZ）以外海域。

日本首相岸田文雄在官邸对媒体称：“去年以来，朝鲜连续发射弹道导弹，非常令人遗憾。日方将进一步加强警戒监视。 ”

报道称，没有接到日本飞机和船舶等受损的信息。

岸田做出三点指示，要求向国民提供准确信息、确认船舶和飞机安全、应对不测事态。日本将推进对坠落地点和导弹种类的分析。

官房长官松野博一在记者会上指出，该发射“威胁我国和地区的和平与安全，对整个国际社会而言是严重课题。 ”