哈萨克斯坦外交部就当前国内局势发表声明

哈通社/努尔苏丹/1月6日 -- 哈萨克斯坦共和国外交部就当前国内局势发表了声明。

外交部新闻中心发布的声明中称，2022年1月5日哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫签署了在全境实施紧急状态的命令。

在曼格斯套州出现了要求下调天然气价格的集会示威活动后，根据总统的指示，政府采取了紧急措施，下调天然气价格，并宣布对重要民生食品、燃油和公共服务价格实施监管。同时，抗议期间被捕人员也均获得释放。

但是，在其他城市随后爆发的游行活动却演变成了大规模骚乱和针对政府机构的攻击行为。

此外，在阿拉木图发生的事件——针对行政和军事设施的袭击、对机场的袭击和对外国客机和货机的劫持，表面发动袭击的人员有着充分的准备和协调行动。

分析表明，哈萨克斯坦遭受到了在境外接受训练的恐怖组织的武装入侵。

鉴于事态急剧升温，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统立即以哈萨克斯坦共和国安全会议主席身份开展工作，并向集体安全条约组织成员国求援，要求集安组织提供军事援助以打击恐怖主义。

已在哈国实施的紧急状态包括了一系列旨在维护公共安全和法治的措施。执法机构和武装力量有权依法阻止任何性质的非法行为。

与此同时，哈萨克斯坦将继续致力于保障多元民族宗教构成的人民的合法权益，保护各国外交使节和记者在内的所有在哈外国公民的安全。哈国将确保外国投资和外国公司的业务安全。

哈萨克斯坦共和国将继续履行其在人权领域的国际义务，并将继续在托卡耶夫总统实施的«倾听人民声音的国家»概念框架下推进改革进程。

哈萨克斯坦共和国外交部将与国际伙伴保持联络，确保当前的双边和多边合作议题得到及时沟通。

【编译：木合塔尔·木拉提】