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    14:59, 07 一月 2022 | GMT +6

    集安组织维和部队不会在哈常驻

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    哈通社/努尔苏丹/1月7日 – 哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫7日在新闻发布会上表示，集体安全条约组织的集体维和部队只是临时性的进入哈萨克斯坦。

    努雷舍夫表示，根据托卡耶夫总统在国家安全会议工作会议上做出的决定，哈萨克斯坦向集安组织提出了派遣集体维和部队的要求。

    «这些部队只是临时性的进入哈萨克斯坦。»外交部第一副部长说。

    他指出，哈萨克斯坦作为集安组织的成员国，根据集安组织的相关条款，有权在国家安全遭到严重威胁时，向其他成员国寻求援助。

    努雷舍夫指出，在国家安全会议工作会议上针对当前局势的讨论分析表明，哈萨克斯坦正在遭受到在境外接受训练的恐怖组织的武装入侵，国家安全遭受了威胁。

    外交部副部长表示，基于这一分析结论，托卡耶夫总统做出了向集安组织成员国寻求援助的决定。而组织的各成员国也在很短的时间内同意援助，并派遣了各自的维和力量。

    «目前这些力量已经抵达哈萨克斯坦，并为恢复和保障社会秩序做出贡献。»他说。

    根据此前报道，首批2500名集安组织集体维和部队已于7日抵达阿拉木图。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    外交部 外交 集安组织 黄金储备
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