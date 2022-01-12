首都努尔苏丹市收紧疫情防控措施

哈通社/努尔苏丹/1月12日-- 根据努尔苏丹市首席卫生医师的决议，努尔苏丹市将收紧新冠疫情防控措施。

努尔苏丹市首席卫生医师萨尔哈特·贝森诺娃12日表示，努尔苏丹市新冠肺炎疫情形势趋于严峻。

据其介绍，过去24小时，首都新增3312例新冠确诊病例，增长率为2.07%，过去一周内新增的病例数为9136例。每10万人中的确诊率较前一周增长7.9倍，传播指数达到了3.08。

首都卫生医师指出，1月的前12天，首都新增4万余例确诊病例。

因此，根据首都首席卫生医师的决议，努尔苏丹市将进一步收紧疫情防控措施，具体来说：

-禁止举办家庭聚会、宴会、论坛和研讨会及宗教活动在内的所有类型集体活动（参与人数不超过30人的纪念型活动除外）；

-政府机构、国有和私营企业至少 80% 的员工应转为远程工作模式；

-所有教学活动转为线上模式。其中，中小学生和高中生至1月31日，中专和大学生至2月6日转为线上教学；

-公共餐饮设施内每张桌子用餐人数不得超过4人；

-音乐厅、剧院、电影院、马戏团、卡拉OK等场所均暂停营业；

根据早前报道，哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会发布了全国疫情形势报告。根据12日的流行病学评估报告，4个地区的疫情风险等级上调为疫情传播风险较高的 红区，分别是努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和阿特劳州。

【编译：阿依波塔】