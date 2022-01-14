外交部长：哈萨克斯坦将继续坚持其外交政策的基本原则

哈通社/努尔苏丹/1月14日 – 哈萨克斯坦政府副总理穆赫塔尔·特列吾别尔德13日主持召开了外交部吹风会，就当前哈萨克斯坦局势情况等问题，向与会的各国外交使节进行了介绍。

吹风会上，外长向各国使节详细介绍了2022年1月初在哈国多地发生的事件的时间表，以及这些事件所带来的影响。与会的外交官们借此了解了相关事件的起因以及哈国国家层面的反应。

外交强调指出，目前全国局势已经恢复稳定，集安组织派遣的维和部队也已经结束任务开始撤离。

穆赫塔尔·特列吾别尔德还表示，哈萨克斯坦仍将会继续坚持其外交政策的基本原则，并继续履行各项国际义务。

外长还详细的向与会的各国外交使节阐述了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在本月11日的议会会议上，对新组建的政府所设定的社会和国家经济现代化的各项任务。

他强调，新政府将采取一切可能的措施，恢复国内外投资者和贸易伙伴对哈萨克斯坦经济的信心，并制定新的投资政策理念。

与会的各国外交使节对能够通过此次会议，获取«第一手»信息表示感谢，并强调，在这一困难时期，各国将与哈萨克斯坦人民同在，并支持哈国政府和总统在悲剧之后重建国家的各项努力。

托卡耶夫总统提出的旨在形成哈萨克斯坦全新的发展范式的一系列危机后措施的实施方案，受到了与会外国使节们的特别关注。

会议后段，外长还一一答复了外交使节们提出的各项问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】