韩联参研判朝鲜所射飞行器为近程弹道导弹

哈通社/首尔/1月17日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）17日消息，朝鲜当天上午8时50分和8时54分许在平壤顺安机场一带朝着东北部海域各发射1枚疑似为近程弹道导弹的飞行器，射程约380公里，射高约42千米。韩美情报部门目前正在深入分析各项参数。

这是朝鲜自本月14日在火车上发射朝版“伊斯坎德尔”（KN-23）后时隔三天再次发射导弹，也是自5日发射所谓“高超音速导弹”以来新年第四次武力示威。朝鲜先后于5日和11日从慈江道一带向半岛东部海域各发射了1枚自称为“高超音速导弹”的弹道导弹，14日在平安北道义州一带铁路上发射2枚KN-23近程弹道导弹。

朝媒称14日发射的导弹命中咸镜北道吉州郡舞水端里近海一座无人岛上的靶标，夸耀该导弹的精准性。考虑到当天所射导弹的参数与14日相似，朝鲜当天可能再次发射了KN-23导弹。

据悉，从平壤顺安机场到朝方常作为靶标的咸镜北道吉州郡舞水端里近海无人岛的直线距离为370～400公里。韩军目前正在分析朝鲜当天是否在火车或导弹发射车（TEL）上发射武器。

美国政府日前因朝鲜两度试射“高超音速导弹”予以制裁，却招来朝鲜三天一次的连锁武力示威，韩半岛局势持续恶化。在这种情况下，朝媒一方面将近期接连的武力示威称作“国防力量建设成果”，一方面对韩军参加美国海军第七舰队主导的“海龙”反潜军演等军事行动予以谴责。