文体部长会见国际象棋世界冠军阿萨乌巴耶娃

哈通社/努尔苏丹/1月18日 —— 据文化和体育部消息，最年轻的国际象棋世界冠军、哈萨克斯坦棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃17日凯旋回国。

消息称，文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫18日会见比比萨拉·阿萨乌巴耶娃和其母亲丽亚娜·唐贾尔科娃，并颁发了奖章，表彰她们为国家体育事业发展作出的贡献。

文体部长指出，比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在国际大赛中的辉煌成绩是我国体育事业历史上的重大成就。

“我向比比萨拉的父母和教练表示真诚的感谢。她的重大胜利无疑会增加和激发年轻一代对国际象棋的兴趣。”阿巴耶夫说。