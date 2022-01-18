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文体部长会见国际象棋世界冠军阿萨乌巴耶娃
哈通社/努尔苏丹/1月18日 —— 据文化和体育部消息，最年轻的国际象棋世界冠军、哈萨克斯坦棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃17日凯旋回国。
消息称，文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫18日会见比比萨拉·阿萨乌巴耶娃和其母亲丽亚娜·唐贾尔科娃，并颁发了奖章，表彰她们为国家体育事业发展作出的贡献。
文体部长指出，比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在国际大赛中的辉煌成绩是我国体育事业历史上的重大成就。
“我向比比萨拉的父母和教练表示真诚的感谢。她的重大胜利无疑会增加和激发年轻一代对国际象棋的兴趣。”阿巴耶夫说。
据此前报道 ，现年17岁的比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上，夺得了闪电战（Blitz）的冠军和快速战（Rapid）的亚军，这令她成为了国际象棋史上最年轻的世界冠军。
值得一提的是，比比萨拉•阿萨乌巴耶娃拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。
【编译：小穆】