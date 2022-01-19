民族和睦大会呼吁国民共建新哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/1月19日 – 哈萨克斯坦民族和睦大会18日发表告国民书，向全体国民发出呼吁。

呼吁书中指出，有赖于哈萨克斯坦总统托卡耶夫的果断决策，以及哈国人民的团结与坚毅，哈萨克斯坦克服了«悲惨一月»所带来的最黑暗和困难的时刻。

民族和睦大会表示，一月初的事件清晰的指出，作为社会核心价值观的和平、团结与和谐的宝贵。

民族和睦大会在呼吁书中强调，该机构全体成员支持总统托卡耶夫的倡议，并呼吁全体国民共同努力，一同建设一个全新的哈萨克斯坦。

呼吁书指出，哈萨克斯坦正在进入一个不断深化对国家经济、政治和社会各领域的全面改革的全新的发展阶段。

«相信在我们的共同努力下，我们的国家将会变得更加强大和繁荣。»呼吁书中写道。

民族和睦大会还表示，根据总统的指示建立的《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金，将成为一个承担共同社会责任的国家机构，履行在卫生、教育和社会支持、文化和体育等领域向哈国人民提供社会救助的任务。

«我们，哈萨克斯坦民族和睦大会的成员，感到有责任加强国家的和平、社会和谐和民族团结，并呼吁全体公民团结起来，切实执行总统的系统倡议，以创建一个新的哈萨克斯坦。在我国历史上的这个关键时刻，我们相信我们每个人都会珍惜我们独立的主要价值——团结与和谐！让我们一起为了建设一个全新的哈萨克斯坦共同努力！»呼吁书中写道。

【编译：木合塔尔·木拉提】