哈萨克斯坦驻联合国代表会见多名联合国人权问题代表

哈通社/努尔苏丹/1月20日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办事处代表贾娜尔•阿伊特詹诺娃日前分别会见联合国人权事务副高级专员纳达·纳希夫、联合国和平集会和结社自由权问题特别报告员克莱芒·武莱、联合国在反恐中促进和保护人权问题特别报告员菲奥努拉·尼·奥拉宁，以及联合国人权维护者处境特别报告员玛丽·劳勒。

会谈中，哈萨克斯坦代表就2022年1月在哈萨克斯坦发生的暴乱事件，事件发生原因，以及国家为确保公共安全和恢复正常秩序而采取的措施等进行了介绍。

阿伊特詹诺娃还指出，哈萨克斯坦严格遵守其宪法和法律，以及在人权领域的国际义务。

联合国代表们对哈萨克斯坦提供的信息表示感谢，并表示有兴趣了解有关平民伤亡人数，以及所有被捕者寻求法律援助的可能性等方面的相关数据。

哈萨克斯坦代表阿伊特詹诺娃表示，根据托卡耶夫总统的指示，特别委员会目前正在调查事件期间发生的犯罪和暴力行为。在此方面，她指出，调查结果将提交给国际社会，并表示所有被捕者在获得合格法律援助方面的宪法权利都将得到保障。

会谈最后，双方就哈方定期向联合国代表提供必要信息达成了共识，双方还表示有兴趣进一步加强直接和建设性对话。

【编译：达娜】