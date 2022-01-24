也门胡塞武装宣布成功袭击阿联酋和沙特腹地目标

哈通社/利雅得/1月24日 —— 据环球网消息，当地时间24日，也门胡塞武装军队发言人叶海亚表示，胡塞武装发动了代号为“也门飓风2号”的军事行动，成功袭击了阿联酋和沙特腹地。

叶海亚表示，也门胡塞武装向距离阿联酋阿布扎比市区不远的达夫卡空军基地（Al Dhafra Air Base）发射了数枚“祖尔法卡尔”（Zulfiqar）型号导弹，向阿联酋迪拜的多个敏感重要目标通过多架“萨马德-3”型无人机发起了袭击。胡塞武装还宣布向沙特境内靠近也门边界的沙鲁拉（Sharorah）地区发起了“萨马德-1”型和“卡塞夫-2K”型无人机攻击，向沙特南部吉赞省进行了导弹袭击。最后叶海亚还表示，如果联军继续让战争升级，他们还将继续扩大针对沙特、阿联酋等国的袭击，并再次警告在阿联酋的外国公司和公民尽快离开阿联酋，避免生命财产遭到损失。

24日凌晨沙特主导多国联军宣布成功拦截胡塞武装向沙特南部扎赫兰市·贾努布市（Dhahran Al Janub）发射的导弹，导弹残片在当地造成部分人员伤亡。阿联酋则在24日上午证实，通过“萨德”反导系统击落了来自也门的弹道导弹，未造成任何人员伤亡。