阿吉哈利耶夫和阿伊多娃成为北京冬奥会哈萨克斯坦代表团旗手

哈通社/努尔苏丹/1月24日 —— 短道速滑名将阿布扎勒•阿吉哈利耶夫和速度滑冰名将叶卡捷琳娜•阿伊多娃将担任2022年北京冬季奥运会哈萨克斯坦代表团旗手。

据了解，两位旗手的提名是由哈萨克斯坦国家奥委会运动员委员会提出的。

值得一提的是，阿布扎勒•阿吉哈利耶夫曾参加过索契冬奥会和平昌冬奥会。2016年11月份，阿吉哈利耶夫在美国盐湖城举行的短道速滑世界杯比赛上以40秒373的成绩摘夺我国短道速滑史上的首枚金牌。随后，他多次在短道速滑世界杯上获得银牌和铜牌。2017年，阿吉哈利耶夫在阿拉木图举行的大冬会上获得了银牌。2018年，他在平昌冬奥会上担任哈萨克斯坦代表团旗手。

叶卡捷琳娜•阿伊多娃参加过索契和平昌冬奥会，曾获得过世青赛金牌。她在2017年在阿拉木图举行的大冬会上为哈萨克斯坦摘得2枚铜牌。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在总统府接见北京冬奥会和冬残奥会哈萨克斯坦代表团成员，并向哈萨克斯坦冬奥代表团队长阿布扎勒•阿吉哈利耶夫和冬残奥代表团对阵亚历山大·格利茨递交哈萨克斯坦共和国国旗，并举行了隆重宣誓仪式。

据悉，第二十四届冬季奥林匹克运动会将于2022年2月4日至2月20日在中国北京、延庆和张家口三大赛区举行，共设7个大项，15个分项，109个小项。金牌数增至109枚，成为冬奥会历史上金牌最多一届。

哈萨克斯坦国家奥委会称，32名哈萨克斯坦运动员截至目前在8个运动项目中获得82个参赛资格。

【编译：小穆】