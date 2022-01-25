参议院副议长出席欧安组织议会大会主席团会议

哈通社/努尔苏丹/1月25日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫25日以视频形式出席欧安组织议会大会主席团会议。

会议期间，议员们讨论并决定了将于 2 月 24 - 25 日举行的议会大会冬季会议的条件和性质，以及 2022 年选举的观察团。

同时，讨论了当前的国际问题，包括哈萨克斯坦的局势。

欧安组织议会大会副主席阿斯哈尔·沙克洛夫就1月初在哈萨克斯坦发生的事件做出了详细介绍。

在这方面，沙克洛夫谈到了对这些事件的评估，以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在下议院会议和与商界代表举行会谈期间发表的讲话内容及哈萨克斯坦在社会经济和社会政治领域的主要优先事项。

此外，副议长还就总统的战略改革方案，包括进一步实现社会民主化、恢复社会正义、保护公民权益、维护宪法秩序和保障主权完整等工作进行了特别介绍。

会上，主席团成员批准了一项提议，决定在2月份组织一场在线见报后，由哈萨克斯坦方面向欧安组织议会代表就1月事件进行介绍。

欧洲议员们就造成多人伤亡的悲惨事件向哈萨克斯坦表示了哀悼和支持，并强调了对事件进行客观调查并向国际社会提交报告的重要性。

阿斯哈尔·沙克洛夫邀请欧安组织议会代表们访问哈萨克斯坦，其框架下，议员们将能够进一了解哈萨克斯坦的局势，并对相关事宜进行讨论。

议员们接受了该提议，欧安组织议会大会副主席、中亚问题特别代表皮娅·考马表达了访问哈萨克斯坦的意愿。

【编译：阿依波塔】