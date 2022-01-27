哈萨克斯坦有机农产品出口量大幅增加

哈通社/努尔苏丹/1月27日 -- 据哈萨克斯坦有机农产品生产企业联盟公布数据，2021年是哈国有机农产品出口企业大获成功的一年，出口地域和出口量都有所扩大，2021年出口金额比上年同期增长了两倍。

联盟在其Facebook页面上表示，2021年，哈萨克斯坦向国外出口的有机农产品总额分别为2010.1万美元和1337.6万欧元。2020年出口额分别为145.7万美元和922.5万欧元，2019年分别为1175.7万美元和372.1万欧元。

其中，有机小麦出口量最大，为29219吨，出口额分别为999.2万美元和270.5万欧元，增幅达去年同期的五倍。

出口有机亚麻籽12070吨，出口额达1058.6万欧元。消息称，亚麻的实际发货量比一年前减少，但销售价格更高。2020年，哈萨克斯坦出口了14727吨，出口额为以861.8万欧元，2019年，出口7040吨，出口额372.1万欧元。

全年出口大豆9610吨，价值954.7万美元。作为对比，2020年，大豆出口量为321.4吨，出口额17.35万美元，2019年为3200吨，出口额208万美元，全部出口至瑞典。

此外，2021年全哈出口921.5吨葵花籽，出口额56.21万美元，全部出口至中国。2020年，总额22.75万欧元的567.2吨葵花籽出口至捷克。还出口了328吨小米，出口金额为8.53万欧元。葵花油、伏特加、蜂蜜和植物的出口量较少。

哈萨克斯坦有机生产企业联盟指出，哈国有机农产品的出口地域扩大——首次向乌克兰、中国市场出口，但目前主要出口市场仍然是德国、瑞典、英国，以及比利时、捷克、立陶宛。

【编译：木合塔尔·木拉提】