托卡耶夫：首任总统为哈萨克斯坦作出了巨大的贡献

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在祖国之光党第21次非例行代表大会上发言时表示，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为建立统一、独立的哈萨克斯坦作出了无与伦比的贡献。

托卡耶夫总统表示，今年一月份发生在阿拉木图等多个城市的骚乱事件是一场令人遗憾的悲剧。他强调，有赖于人民的团结，哈萨克斯坦得以从暴徒手中保卫了国家，并将吸取教训，不会允许这样的事情再次发生。

«现在，我们的任务是重新振兴各个领域，这不仅只局限于国家机关。»托卡耶夫总统说。

总统强调指出，有必要对社会价值体系、政治和社会经济领域开展系统性的变革。在这方面，包括各个政治党派在内的民间社会机构将肩负重任。

«我知道，当前在国内流传着各种各样的负面消息。因此，作为国家领导人，我要再度重复一遍，在奠定哈萨克斯坦的独立主权方面，首任总统居功至伟。我们不能失去独立以来所取得的成就，要继续巩固国家主权，应对任何挑战。必须牢牢记住，想要获得成功的前提是始终保持团结一心。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，对历史的评价始终应该基于公正和诚实的原则，针对过去的抹黑是不可取的。他强调，首任总统在哈萨克斯坦历史中的贡献永远不应该被遗忘。

总统进一步表示，否定过去的历史，攻击曾经的领导人，这样的国家不会拥有美好的未来。他举例称，中国、美国以及新加坡的历届领导人都有着各自的缺点，但这些国家在评价领导人时，能够正确的区分他们的贡献与个人失误之间的关系，并将贡献至于缺陷之上做出合理的评价。毕竟，只有什么都不做的人，才不会犯下错误。

«让我们以尊敬的态度，对待首任总统的历史成就，将他无与伦比的成绩和贡献置于首位，并将那些可能的失误作为未来的领导人需要汲取的教训。»托卡耶夫总统说。

根据此前报道，祖国之光党第21次非例行代表大会28日开幕。

经大会选举程序，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式当选祖国之光党党主席。

【编译：木合塔尔·木拉提】