欧洲药品管理局批准辉瑞新冠口服药

哈通社/布鲁塞尔/1月28日 —— 据外媒综合报道，欧洲药品管理局（EMA）批准了辉瑞公司的新冠口服药“Paxlovid”，使其成为欧洲首个用于治疗新冠肺炎口服抗病毒药物。

据报道，EMA已于去年年底建议欧盟成员国在紧急情况下使用Paxlovid。

意大利、德国和比利时等少数几个欧盟国家已经购买了辉瑞新冠口服药。去年12月底，德国订购了100万个疗程的Paxlovid。意大利将在2月份收到20万个疗程的Paxlovid，并且可以选择再购买40万个疗程。

据悉，美国在去年12月批准了辉瑞Paxlovid以及默克公司研发的类似药物Molnupiravir。

默克公司这款新冠口服药也正在接受欧盟的审查，预计需要更长的时间才能获批，因为该公司去年11月修改了试验数据，称该药的疗效明显不如之前认为的那样好。

根据辉瑞公司临床试验数据，Paxlovid可将高危患者的住院和死亡风险降低89%。最近的实验室数据表明，该药对奥密克戎变种同样有效。相比之下，Molnupiravir在降低住院和死亡风险方面的有效性仅为30%。



