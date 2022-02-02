议会通过有关首任总统的法案修正案

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）2日召开全体会议。会上，下院议员们讨论并通过了参议院提出的对宪法修订案《针对哈萨克斯坦部分宪法性法律的条款进行补充修改》的修订意见。

马吉利斯立法和司法改革委员会主席阿尔曼·霍扎赫梅托夫表示，该宪法性法律修正案是根据哈萨克斯坦政府于2021年12月23日发布的政府决议提交给马吉利斯的。法案此前已于2022年1月19日获得马吉利斯通过并提交参议院。

他表示，参议院对法案予以支持，并提出了附加的修改意见。

据其介绍，参议院提出的修改意见为：取消宪法性法律《关于哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖法》第一条第六部分的相关内容。该条款规定，在拟定哈萨克斯坦内政外交的主要政策期间应与首任总统-民族领袖进行协商。

这一修改意见得到了马吉利斯议员的支持。

根据此前报道，马吉利斯此前讨论并通过了针对《关于安全会议法》和《关于哈萨克斯坦民族和睦大会》两个宪法性法律的修正案。这两项修正案旨在取消首任总统的安全会议和民族和睦大会终身主席职权。参议院全盘通过了马吉利斯提交的这两项修正案。

【编译：木合塔尔·木拉提】