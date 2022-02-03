哈萨克斯坦将在欧佩克+框架下增产石油

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – 石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第25次部长级会议，决定今年3月维持原定增产计划。

根据哈萨克斯坦能源部发布的消息，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将3月的月度总产量上调日均40万桶，直至限制取消。

会议还对去年的产量情况进行了讨论去年12月份的减产责任落实情况。其中，哈萨克斯坦在12月份的义务履行率为122%。

值得一提的是，此次会议期间对哈萨克斯坦的生产配额进行了提升。

在欧佩克+框架下，哈萨克斯坦在2022年1月份和2月份的石油生产配额分别为157.2万桶和158.6万桶，而在3月份将进一步增加至160.5万桶。

根据欧佩克发表的声明，与会产油国的最新决定是基于当前原油市场基本面和对市场未来走向的共识。

因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国2020年4月达成减产协议。2021年4月，主要产油国决定从当年5月开始逐步增加石油产量。2021年7月，主要产油国在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

根据欧佩克声明，欧佩克与非欧佩克产油国第26次部长级会议将于3月2日举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】