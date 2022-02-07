农业部建立本国食品出口中国市场的稳定渠道

哈通社/努尔苏丹/2月6日 -- 据农业部消息，农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在回复议员询问时，介绍了农业部为支持农工业联合体加工业实体企业而开展的工作。他表示，工业部在2021-2025年哈萨克斯坦农工业联合体发展国家项目框架内，将出台发展加工业的相应措施。

叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，政府系统地采取了一系列措施，降低生产成本，提高粮食加工行业出口潜力。为了提高本国加工业的竞争力，将为企业提供低息贷款。在«简单事物经济»计划下，小麦加工产品被列入优先项目信贷产品清单。加工业者可享受70%的增值税减免。

此外，政府还修改了农业部关于购买小麦用于生产干面筋和生物乙醇的成本补贴的条例。也将对谷物、荞麦、油籽和甜菜、玉米加工产品的运输提供补贴。

叶尔波勒·卡拉舒科夫介绍，为了激励非原材料出口，根据产品的加工水平，对部分运输成本进行了补贴，对部分成本提供新的补贴，如用于许可证程序、交付用于认证测试的产品、签订许可合同、租赁贸易货架等。特别引入了部分运输成本补贴机制，使哈萨克斯坦出口企业的产品成本降幅高达10%，并扩大商品出口地域和品类。系列措施使企业在广告、零售空间和货架租赁、仓库、品牌认证和运输方面产生的费用也将得到补贴。

农业部的出口加速计划建立了本国食品（小麦粉、小麦麸皮、小麦淀粉、小麦面筋、谷物、通心粉）进入中国市场的稳定渠道。今年将增加产品在中国市场的销售区域，同时增加哈国产品在阿联酋的销售范围和地域，并将针对部分国家市场建立稳定的供应链。

据介绍，哈贸易与一体化部还批准了本国商品生产企业名单，在无需进行税务审计的情况下，提供50%的增值税«自动退税»。

此外，农业部还将通过组织经贸代表团、展览、国家展台等，不断开展工作促进出口。



