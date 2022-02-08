总统主持召开政府扩大会议 强调提升国民收入重要性

哈通社/努尔苏丹/2月8日 – 哈萨克斯坦2021年的经济增速为4%。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫8日主持召开政府扩大会议。

会议对2021年的哈萨克斯坦社会经济发展情况进行了总结，并审议了政府2022年的工作计划。

托卡耶夫总统在会上强调指出，2021年哈萨克斯坦的经济增速为4%。其中，加工工业增长了5.5%，建筑业增长了7.6%。

报告期内，服务业发展情况相当亮眼。此外，商贸业增幅达到了9.2%，运输业增幅也有3.6%。

不过通货膨胀率超出了预设，达到了8.4%。

«遗憾的是，一月事件打破了我们的平静生活，不法行为令许多公民遭到了伤害，中小企业损失严重。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，目前的统计显示，一月事件导致的经济损失超过了1000亿坚戈。

总统表示，当前新政府面临的首要任务是全面恢复国家经济潜力。此外，继续推动计划中的改革，以及降低通货膨胀率同样是重要的任务。

«最重要的是，我们要提升国民的收入水平。»托卡耶夫总统说。

会上，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫就当前政府为推动国家各领域发展而采取的措施，以及未来的具体计划等进行了汇报。

阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫就萨姆鲁克-卡泽纳基金的工作及改革情况进行了汇报。

此外，阿拉木图、江布尔等州的州长，以及阿拉木图市长就这些地区的社会经济发展情况进行了汇报。

【编译：木合塔尔·木拉提】