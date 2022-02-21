哈萨克斯坦正在核查地下数字矿企

哈通社/努尔苏丹/2月21日 – 哈萨克斯坦正在对未经注册登记的地下«灰色»数字挖矿企业进行核查。

据能源部消息，隶属于能源部的原子能和能源监督及控制委员会，联合执法部门及其他地方政府机构，在全国范围内开展了针对数字采矿设施的联合检查执法行动。

在此次行动框架下，近期已查明了13家未经登记注册的数字挖矿矿场。

消息称，上述矿场总耗电量达到了202兆瓦。其中，在西哈州和卡拉干达州查明的矿场耗电量最高，分别达到了91兆瓦和75.3兆瓦。

查明存在未经注册的矿场的地区还包括了巴甫洛达尔州、突厥斯坦州、阿克莫拉州、库斯塔奈州、努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市。

能源部表示，将会继续推进对地下数字矿场的核查及切断这些矿场与主要电网之间连接的工作。

对于已经被查明的地下矿场，执法机构将会依法开展调查工作。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫此前曾指出，从事比特币挖矿行业的人员应该缴纳税款，并在法律规定的框架内工作。总统还表示，该行业从业者以低廉的价格消耗了大量的电力资源，其带来的设备也没有缴纳税款。最重要的是，数字矿企通过消耗这些资源获得的收益，并没有有效的反哺本地经济。

根据此前报道，哈萨克斯坦计划将数字挖矿使用的电力征收的税费，从当前的1坚戈/千瓦时提升至10坚戈/千瓦时。

截至目前在哈国官方完成了正式注册的数字矿企消耗的电量约为640兆瓦。

【编译：木合塔尔·木拉提】