托卡耶夫总统主持召开外国投资者理事会非例行工作会议

哈通社/努尔苏丹/2月22日——据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统22日主持召开了总统直属外国投资者理事会非例行工作会议。

消息称，会议以视频连线方式举行，总统办公厅领导层、内阁成员、国家机构代表、大型跨国和国有企业领导人出席了会议。

与会者提出了多项旨在提高国家投资吸引力的相关建议，并重点讨论加强人力资本，在经济和投资政策中引入环境、社会和企业管理标准等一系列问题。

托卡耶夫总统注重关注一月事件，并强调，由于采取了及时果断的措施，局势已完全稳定。

国家元首指出，当局开展的调查进程完全符合国际原则。 他还表示，一月事件对投资者带来了一些不便。

“作为总统，我想说，对外国投资者‘敞开大门’政策仍将是我们的战略重点。国家充分履行对合作伙伴和投资者的义务和保障。一月事件并未影响我们对市场经济、法治以及遵守国际和国内义务的承诺。 反而为进一步的发展注入了新的动力。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统提出了国家进一步转型计划。 他指出，法治及其平等适用将是新方向的基础。

“今后，经济改革的主要任务不是在GDP增长和世界排名的抽象数字中占有一席之地，而是提高我国人民的收入和生活质量。当然，如果没有新的企业家群体的形成和优质投资的吸引，这个目标是不可能实现的。我们对人民和诚实企业的消除徇私、精英特殊利益和特权、腐败和寡头垄断等承诺将得到充分履行。”他说。

总统指出，所有国际评级机构都会定期确认我国投资环境的可靠性。他强调，尽管一1 月份发生骚乱事件，但我国的政治和经济体系已显示出韧性。

托卡耶夫强调，理事会成员的建议将是对哈萨克斯坦和正在进行的改革的有价值的支持。

【编译：小穆】