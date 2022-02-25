托卡耶夫总统会见亚美尼亚总理帕希尼扬

哈通社/努尔苏丹/2月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日会见了为出席欧亚政府间理事会会议而访问哈萨克斯坦的亚美尼亚政府总理尼科尔·帕希尼扬。

据总统府新闻局消息，会谈当中，双方就两国间经贸关系，特别是进一步深化在欧亚经济联盟框架下的各领域合作关系的前景进行了讨论。

此外，在国际组织框架下的双边互动，以及乌克兰局势问题，也成为了双方关注的焦点。

托卡耶夫总统向亚美尼亚总理的到访表示欢迎，并强调哈亚之间的双边合作近几年保持着高速发展的趋势。建交30年来，双方建立了高层之间的有效对话机制，议会间合作不断发展，人文领域的交流也在持续加深。

总统高度评价了亚美尼亚在担任集安组织主席国期间的工作，并就亚美尼亚在一月事件发生时，做出批准集安组织维和部队赴哈的决定表示了感谢。

亚美尼亚总理对哈萨克斯坦方面高水平的组织举办此次欧亚政府间理事会会议表示了感谢，称非常高兴看到亚美尼亚与哈萨克斯坦之间的各领域合作关系不断深化。

«我们正在探讨在欧亚经济联盟框架下发展经贸合作和欧亚经济空间的问题。»他说。

帕希尼扬还赞扬了集体安全条约组织的反危机机制，并指出这个问题将是亚美尼亚担任该组织主席的框架内的优先事项。

【编译：木合塔尔·木拉提】