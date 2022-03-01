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    12:43, 01 三月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦第一大政党正式更名

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    哈通社/努尔苏丹/3月1日 -- 哈萨克斯坦祖国之光党今后将更名为“阿玛纳特”党。

    在3月1日举行的祖国之光党第22次全国代表大会上，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长、祖国之光党议会党团负责人叶尔兰·霍沙诺夫提议，对祖国之光党的名称进行修改。

    霍沙诺夫提议的党派新名称为：«阿玛纳特»（哈萨克文Аманат）。

    他在发言中表示：«我们肩负着重要的责任——维护国家的统一、人民的团结、各民族之间和睦，以及培养勤劳智慧的下一代。无论何时，我们都应该忠诚于先烈们留下的遗志，这也是我们的义务。也正因如此，作为哈萨克斯坦最主要的政治党派，我们认为将代表遗志含义的‘阿玛纳特’作为党派的名称是非常合适的。»

    霍沙诺夫还表示，这一更名提议是众多党员共同提出的建议。

    这一提议在会上得到了托卡耶夫总统的支持，托卡耶夫总统指出，«阿玛纳特»有着非常深重的历史和文化含义，象征着不可磨灭的独立性、强大的国家性和共同的民族团结价值观。

    托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦如今广袤富有的国土，正是无数先烈为我们这些后代留下的«阿玛纳特»，我们有责任保卫这一无价的珍宝，捍卫它的独立主权，并将先烈的遗志传递给下一代。

    在随后的会议上，这项提案得到了与会党员代表的讨论。

    最终，经投票表决，更名提议获得了通过，并就这一投票结果形成了相关的更名决议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    政党 政治 阿玛纳特党 黄金储备 新哈萨克斯坦
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