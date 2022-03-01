总统称赞议会议员工作方式有了良好变化

哈通社/努尔苏丹/3月1日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在1日召开的«阿玛纳特»党全国代表大会上表示，议员们的工作方式中出现了新的模式和内容。

总统表示，如有必要，应提出对政府成员和州长的信任问题。对各级党员的评价，不应该根据提前准备好的报告，而应以具体情况和解决公民问题程度为依据。

总统认为，在所有选区都应该有党派的代表作为联络人，这对于扩大他们的责任范围具有重要意义。

“最近，马吉利斯（议会下院）议员们结束了对各地区的访问。根据对他们访问过程的观察，可以发现议员们的工作方式中出现了新的模式和内容。具体来说，议员们减少了正式会议次数，增加了与选民的直接会议频率。议员们开始研究地方民众的实际问题，我们需要尽可能的加强和发展这一模式。 ” 他说。

同时，托卡耶夫总统指出，不给年轻人和有能力的干部机会，是最大的不足之处。

“ 我们的党要培养出能与选民合作的现代政治家和公务员。坦率地说，我们在政治管理人员的培训方面有所落后。在当前形势下，政治领导人必须能够与专业人士、青年和记者，以及与所有民众代表进行交流。其实，我们也有很多这样的人，但唯一的问题是，年轻人和有才华的干部缺少通畅的上升渠道，这是我们最大的不足之处 。 ”总统说。

在这方面，他强调，有必要加强政治管理学院的工作。

“有必要从单次的研讨会和培训过渡到培养党员、州长、部长和其他人候选人的系统性计划。还需要在地方机构举行定期党员培训。需要尽快落实我提到的所有任务，并且有必要抛弃旧的工作模式，以增加选民对党的信心。 ” 总统说。

【编译：阿依波塔】