哈外长在日内瓦举行一系列双边会晤

哈通社/日内瓦/3月2日 —— 据外交部消息，在对日内瓦进行工作访问框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德1日举行了一系列双边会晤。

会见联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜·瓦洛瓦亚时，双方就位于在阿拉木图的联合国中心落实有关中亚国家和阿富汗的区域项目问题进行了讨论。 会见世界贸易总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉时，哈萨克斯坦外长指出了世贸组织成员国决定哈萨克斯坦在日内瓦主持召开第12届部长级会议的重要性。他强调，哈方希望在加强多边贸易体制方面取得具体成果。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德向特列吾别尔德递交了世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯・施瓦布邀请哈萨克斯坦总统托卡耶夫出席今年的达沃斯世界经济论坛的邀请函。布伦德重申了论坛与哈萨克斯坦合作的重要性，并欢迎哈国加入世界经济论坛减少性别差距全球倡议。

哈萨克斯坦外长向联合国贸易和发展会议秘书长丽贝卡·格林斯潘介绍了海关服务现代化和改善投资政策项目的成功实施。考虑到哈萨克斯坦特别重视经济数字化，双方就贸发会议协助哈萨克斯坦在电子商务领域制定综合立法项目的现状进行了讨论。

贸发会议秘书长高度评价了哈国政府在改善投资环境才取得相关措施。她表示，根据结果，哈萨克斯坦在 17 个经济转型国家和 34 个内陆国家中的外国直接投资增幅最大。

【编译：小穆】