韩军初步研判朝鲜发射疑似准中程弹道导弹

哈通社/首尔/3月5日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（简称“联参”）5日通报，经军方初步研判，朝鲜当天上午8时48分许从平壤市顺安一带向东部海域发射1枚发射一枚飞行器，疑似准中程弹道导弹（MRBM）。

据联参介绍，导弹射高约560千米，射程为270公里左右。韩美情报部门正在分析相关具体参数。日本防卫大臣岸信夫当天早些时候表示，朝鲜所射导弹射高约550千米，射程为300公里左右。

虽然韩日两国发布的数据有差异，但从射程和射高参数可以推测，这与上月27日发射的准中程弹道导弹相似。当时军方探测到的导弹射高约620千米，射程为300公里左右。朝鲜方面次日发布相关报道，主张进行了研制侦察卫星所需重要试验，但只公开从太空拍摄到的韩半岛地貌照片，并未公开导弹发射体。

有分析认为，鉴于发射侦察卫星的运载火箭技术与洲际弹道导弹的技术几乎相同，朝鲜时隔六天再次发射同级别导弹间接表明发射洲际导弹的意志。

联参指出，朝鲜近期接连发射导弹对韩半岛乃至国际和平与安全构成严重的威胁，强烈敦促朝鲜停止此类行动。联参说，韩美两国正保持紧密沟通，密切监视相关动向并维持应对态势，对可能出现的追加发射做好准备。

青瓦台也召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会紧急会议，谴责朝鲜当天发射疑似弹道导弹的飞行器违反联合国安理会决议，并敦促朝鲜立即停止使局势升级的行为。