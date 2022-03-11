北京冬残奥会：亚历山大·格利茨再次获得第五名

哈通社/北京/3月11日 --哈萨克斯坦选手亚历山大·格利茨在北京2022残疾人冬奥会冬季两项项目中，距离12.5公里站姿项目中获得第五名。

获得该项比赛前三的选手分别是: 法国选手邦雅曼·达维耶、加拿大选手马克·阿伦兹和乌克兰选手格里戈里·沃夫钦斯基。

根据早前报道， 3月8日，在北京2022年冬残奥会冬季两项男子中距离（站姿组）比赛中，哈萨克斯坦选手亚历山大·格利茨以34分51秒1的成绩获得铜牌。

随后，在3月9日举行的北京冬残奥会越野滑雪男子个人冲刺赛中获得第五名。

哈萨克斯坦自1994年开始派出运动员参加残疾人冬季奥运会，迄今分别在1994年获得过1银，2018年获得1金。

2022北京冬残奥会哈萨克斯坦代表团参赛运动员总共有5人，包括：叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格利茨、丹尼斯·彼得连科、尤里·别列津 和谢尔盖·乌索尔采夫。

在奖牌榜方面，中国以14金14银18铜总计46枚奖牌位居首位，乌克兰以7金9银6铜共22枚奖牌居第二，加拿大以7金4银9铜共20枚奖牌居第三。

哈萨克斯坦凭借亚历山大·格利茨的铜牌，目前居奖牌榜第17位。

【编译：阿依波塔】