托卡耶夫：相比权力我更重视国家的长远利益

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫16日出席议会上下两院联席会议，并发表2022年国情咨文。

托卡耶夫总统在16日发表的国情咨文讲话中表示，他将在年内卸任«阿玛纳特»党的党主席职务。

«我们国家的一切都围绕着总统，这是不正确的，»他说，«我们要一步一步的改变这种模式。对我而言，国家的长远利益要高于个人的权力和影响力。»

托卡耶夫总统随即指出，他计划在今年年内卸任«阿玛纳特»党（原祖国之光党）的党主席职务，并提议通过立法方式，规定总统在任期内需停止其在政治党派中的党籍。他表示这将有助于各个党派的公平竞争。

他还指出，有必要通过立法限制各州州长和其副手担任党内职务。

托卡耶夫总统在国情咨文中着重指出，为了提升公民对公权力的信心，玛斯利哈特（地方议会）的地位今后需要得到强化。为了提升地方议会的独立性，他建议增设玛斯利哈特议长这一职务。

托卡耶夫总统还在国情咨文中表示，将对当前的马吉利斯（议会下院）议席数量进行改革，特别是哈萨克斯坦民族和睦大会的固定议席数量将从9个减少至5个，整体议员的人数也将有所减少。

此外，总统表示，应继续简化对政治党派的注册要求。组建新政党所需要完成征集的民间签名支持人数需要进一步从2万人减少到5000人。组建政党所需的最低倡议团体数量也将进一步减少。

托卡耶夫总统在今天发表的国情咨文中表示，将会对哈萨克斯坦的政治体制进行系统性的全面现代化改革。此次国情咨文还谈及了一月事件的相关情况，以及与哈萨克斯坦社会经济发展有关的诸多内容。

马吉利斯（议会下院）107名议员中的103人和参议院（议会上院）49名议员中的47人，以及政府总理阿里汗·斯马伊洛夫为首的内阁成员、国务秘书叶尔兰·卡林、宪法委员会和最高法院领导层、总统直属机构领导人、国有企业和国家机构领导人出席了今天的上下两院联席会议。

据了解，所有国家电视频道现场直播两院联席会议，国内48家媒体150多名记者参加新闻报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】