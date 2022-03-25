世预赛｜意大利队遭北马其顿队绝杀再度无缘世界杯

哈通社/努尔苏丹/3月25日-- 24日在2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛附加赛的一场比赛中，意大利队遭北马其顿队1:0绝杀，再度无缘世界杯。

据新华社消息，小组赛错失两粒点球而进入附加赛的意大利队，当日阵容缺少了博努奇、迪洛伦佐、基耶萨、斯皮纳佐拉、贝洛蒂等一众球员。

意大利队开场迅速发起攻击，但数次射门尝试都无功而返。第30分钟，北马其顿队门将迪米特列夫斯基传球时失误，被贝拉尔迪抢断，但后者的射门速度过慢，被回防的迪米特列夫斯基扑出。

第63分钟，贝拉尔迪接维拉蒂传球，禁区内停球后近距离射门，但是这粒近在咫尺的球被迅速回防的后卫阿利奥斯基解围。

眼看两队正要颗粒无收地进入加时赛，全场仅有三次射正的北马其顿队在补时阶段打进了制胜一球，特拉伊科夫斯基远射破门，1:0绝杀意大利队。

北马其顿队29日将与葡萄牙队争夺一个世界杯决赛圈的名额。

本场失利意味着意大利队连续两届无缘世界杯决赛圈，主教练曼奇尼赛后说：«今天是我最失望的经历。但我能说什么呢，足球就是这样，我们本不应该在附加赛的，我们尽了最大努力去获胜，就连谈论这场失利都让我觉得很难。这是一支拥有出色球员的队伍，我为他们感到遗憾。»

在小组赛罚失两粒点球的若日尼奥则表示：«那两粒点球将困扰我一生。»