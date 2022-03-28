金正恩会见洲际导弹研制人员强调增强攻击力

哈通社/首尔/3月28日 —— 据韩联社消息，朝中社28日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩勉励为“火星-17”新型洲际弹道导弹（ICBM）发射作出贡献的国防部门人士时强调，我们必须要强大起来，进一步研发和部署强有力的攻击手段。

金正恩表示，只有具备任何人都无法阻挡的骇人攻击力和压倒性的军事力量才能防止战争，保证国家安全，抑制一切来自帝国主义的威胁和恐吓。他还表示，我们将继续奋力实现国防建设目标，开发更多强有力的进攻手段，加快部署部队装备。

金正恩强调，我们一定要变得更加强大，才能不受任何威胁地维护和平，加快社会主义建设，为下一代的安全负责。他说，如果没有广大人民对祖国的支持和热爱，就不可能取得这样惊人的自主国防发展成就，我向伟大的人民致以热烈的祝贺和感谢。

报道称，这再次表明了我党要以更加稳固、更加完善、更加强大的战略力量来守护祖国和人民的安全与未来，建设强大国防力量的意志。报道还称，金正恩同国防科学院院长张昌河、党中央军需工业部副部长金正植等人合影留念，并设宴慰劳有关人士。

朝鲜24日在平壤顺安机场一带时隔4年零4个月以最高配置发射洲际弹道导弹后，宣称新型洲际弹道导弹“火星-17”型试射取得成功。但韩美据其火箭发动机喷管数量和第一级火箭燃烧时间判断其发射的是“火星-15”型洲际导弹。