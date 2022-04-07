阿塞拜疆和亚美尼亚将拟定和平协议

哈通社/巴库/4月7日 – 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬已要求各自国家的外交部开始着手拟定两国未来的和平协议。

据趋势通讯社（Trend）报道，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔在与伊利哈姆·阿利耶夫和尼科尔·帕希尼扬举行的三方会谈之后发表的声明中做出了上述表示。

据悉，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬之间的三方会谈，旨在讨论南高加索地区的局势以及欧盟与上述两国之间关系的发展。

查尔斯·米歇尔表示，欧盟将帮助深化与亚美尼亚和阿塞拜疆的合作，通过紧密的合作解决双方之间的冲突，建设一个安全、稳定、和平、繁荣的南高加索地区，造福该地区全体人民。

他还强调，阿亚两国的人道主义行动将成为建立信任和和平的基础。

根据亚美尼亚新闻社(АRMENPRESS)的报道，此次会谈中，各方就2020年11月9日、2021年1月11日、2021年11月26日的三方声明，以及在2021年12月14日布鲁塞尔三方会谈所达成的协议的内容的落实情况进行了讨论。

根据此次会谈的结果，亚美尼亚和阿塞拜疆将按照 2021 年 11 月 26 日在索契达成的亚美尼亚和阿塞拜疆边界划定双边委员会协议，在2022年4月底就解决边境安全与稳定问题达成协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】