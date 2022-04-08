哈萨克斯坦冠军杯结束第一阶段比赛

哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 2022年哈萨克斯坦冠军杯赛第一阶段结束。

第一阶段的最后两场比赛中，克孜勒奥尔达«凯撒尔（Қайсары）»队主场2：0击败阔科舍套«沃克杰特佩斯（Оқжетпес）»队，而塔勒德库尔干的«杰特苏（Жетісуы）»队则是4：0主场力挫东哈州«阿勒泰（Алтай）»。

其他几场比赛的结果如下：

奇姆肯特«克兰（Қыран）» 0：3 奇姆肯特«南部科学院（Оңтүстік

努尔苏丹«SD Family» 1：1 阿拉木图«小鹰（Жас Қыран）» （点球5：6）

阿克托别«Aqtobe City» 2：1 突厥斯坦«阿尔斯（Арыс）»

塔拉兹«伊戈勒克（Игілік）» 1：2 努尔苏丹«杰恩斯（Жеңіс）»

克孜勒奥尔达«拜科努尔» 1：4 努尔苏丹«幼隼（Жас Сұңқар）»

突厥斯坦«亚斯（Яссы）»0：0 阿拉木图«汗腾格里（Хан-Тенгри）» （点球2：1）

接下来的第二阶段比赛中，«Aqtobe City»将对阵«杰特苏»，«凯撒尔»将对阵«幼隼»，«南部科学院»将对阵«杰恩斯，«亚斯»将对阵«小鹰»。

【编译：木合塔尔·木拉提】