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    07:47, 08 四月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦冠军杯结束第一阶段比赛

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    哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 2022年哈萨克斯坦冠军杯赛第一阶段结束。

    第一阶段的最后两场比赛中，克孜勒奥尔达«凯撒尔（Қайсары）»队主场2：0击败阔科舍套«沃克杰特佩斯（Оқжетпес）»队，而塔勒德库尔干的«杰特苏（Жетісуы）»队则是4：0主场力挫东哈州«阿勒泰（Алтай）»。

    其他几场比赛的结果如下：

    奇姆肯特«克兰（Қыран）» 0：3 奇姆肯特«南部科学院（Оңтүстік

    努尔苏丹«SD Family» 1：1 阿拉木图«小鹰（Жас Қыран）» （点球5：6）

    阿克托别«Aqtobe City» 2：1 突厥斯坦«阿尔斯（Арыс）»

    塔拉兹«伊戈勒克（Игілік）» 1：2 努尔苏丹«杰恩斯（Жеңіс）»

    克孜勒奥尔达«拜科努尔» 1：4 努尔苏丹«幼隼（Жас Сұңқар）»

    突厥斯坦«亚斯（Яссы）»0：0 阿拉木图«汗腾格里（Хан-Тенгри）» （点球2：1）

    接下来的第二阶段比赛中，«Aqtobe City»将对阵«杰特苏»，«凯撒尔»将对阵«幼隼»，«南部科学院»将对阵«杰恩斯，«亚斯»将对阵«小鹰»。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 足球 黄金储备
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