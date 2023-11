迪玛希粉丝团：对迪玛希才华的热爱将我们凝聚在一起

哈通社\ 努尔苏丹\ 4月10日 -- 据dimashnews.com消息,来自世界各地的迪玛希.库达依别尔艮的粉丝在杜塞尔多夫的演唱会之前,依照传统举办了见面会。

此次见面会对哈萨克斯坦歌手的粉丝非常特别,在疫情期间暂停的 ‘ARNAU’ 巡回演出恢复了,粉丝俱乐部的成员终于有机会见面。

此次的活动由迪玛希多元文化俱乐部(Dimash Multicultural Club)管理员 安娜.鲁德伟和迪玛希德国粉丝俱乐部(Dimash Fanclub Deutschland)的代表贝蒂娜·德文塞克组织。 来自70个国家的150多名粉丝为此次期待已久的演唱会前期的见面会给予支持的哈萨克斯坦驻德大使馆表示了感谢。

迪玛希多元文化俱乐部管理员安娜.鲁德伟 在采访中说道:«首先我们要感谢哈萨克斯坦驻德国大使馆,非常高兴能在两年之后给我们制造此次的见面机会。《万众一心 (we are one )》不仅仅是一句口号,尽管粉丝们来自各个国家、文化、语言和心态方面存在着一定的差异,但他们相互支持,相互给予关爱,对迪玛希作品的热爱将我们凝聚在了一起。»

大使馆的代表们为热爱迪玛希作品的粉丝们介绍了迪玛希的故乡,故乡的文化和习俗。并为粉丝们举办了介绍了哈萨克斯坦自然景点的展览。